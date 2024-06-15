Министерство промышленности и торговли России объявило о начале поиска потенциальных разработчиков отечественной игровой консоли. Проект создания российской приставки находится на начальной стадии, но уже вызывает много вопросов у экспертов игровой индустрии.

Идея создания отечественной игровой консоли, способной конкурировать с глобальными брендами, неоднократно звучала в России в последние годы. И вот, похоже, она начинает обретать реальные очертания. Минпромторг сообщил о начале поиска разработчиков для реализации этого амбициозного проекта. Насколько он может оказаться успешным и какие препятствия ждут инициаторов?

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Министерство промышленности и торговли России приступило к поиску потенциальных разработчиков российской игровой консоли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, что еще весной 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос создания отечественной игровой приставки.

На данном этапе Минпромторг изучает возможных исполнителей проекта среди производителей электроники и обсуждает с ними необходимые ресурсы и меры поддержки. В случае одобрения проекта, разработку консоли нужно будет синхронизировать с созданием соответствующего программного обеспечения и игрового контента.

Однако эксперты скептически оценивают перспективы такой разработки. По их мнению, в России пока нет необходимой экспертизы и технологических возможностей для создания игровой консоли уровня PlayStation или Xbox. Это потребует значительных инвестиций и времени. Кроме того, рынок консолей относительно невелик, а основная прибыль поступает от продаж игр. Поэтому аналитики считают, что проект российской приставки целесообразен лишь при условии серьезной государственной поддержки.

В качестве альтернативы предлагается сосредоточиться на разработке портативных консолей или игровых контроллеров для смарт-телевизоров. Такие продукты, как полагают эксперты, можно создать быстрее и с меньшими затратами.

Впрочем, представители отрасли отмечают, что у российских геймеров пока преобладает интерес к игре на ПК, а не на консолях. Согласно опросам, лишь около 16% геймеров в России предпочитают PlayStation, Xbox или Nintendo. В то же время ретейлеры фиксируют рост спроса на игровые приставки в последнее время. Так что вопрос о востребованности отечественной консоли остается открытым.