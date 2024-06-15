Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Минпромторг инициирует проект отечественной игровой консоли
Министерство промышленности и торговли России объявило о начале поиска потенциальных разработчиков отечественной игровой консоли. Проект создания российской приставки находится на начальной стадии, но уже вызывает много вопросов у экспертов игровой индустрии.

Идея создания отечественной игровой консоли, способной конкурировать с глобальными брендами, неоднократно звучала в России в последние годы. И вот, похоже, она начинает обретать реальные очертания. Минпромторг сообщил о начале поиска разработчиков для реализации этого амбициозного проекта. Насколько он может оказаться успешным и какие препятствия ждут инициаторов?

реклама

Министерство промышленности и торговли России приступило к поиску потенциальных разработчиков российской игровой консоли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, что еще весной 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос создания отечественной игровой приставки.

На данном этапе Минпромторг изучает возможных исполнителей проекта среди производителей электроники и обсуждает с ними необходимые ресурсы и меры поддержки. В случае одобрения проекта, разработку консоли нужно будет синхронизировать с созданием соответствующего программного обеспечения и игрового контента.

Однако эксперты скептически оценивают перспективы такой разработки. По их мнению, в России пока нет необходимой экспертизы и технологических возможностей для создания игровой консоли уровня PlayStation или Xbox. Это потребует значительных инвестиций и времени. Кроме того, рынок консолей относительно невелик, а основная прибыль поступает от продаж игр. Поэтому аналитики считают, что проект российской приставки целесообразен лишь при условии серьезной государственной поддержки.

В качестве альтернативы предлагается сосредоточиться на разработке портативных консолей или игровых контроллеров для смарт-телевизоров. Такие продукты, как полагают эксперты, можно создать быстрее и с меньшими затратами.

Впрочем, представители отрасли отмечают, что у российских геймеров пока преобладает интерес к игре на ПК, а не на консолях. Согласно опросам, лишь около 16% геймеров в России предпочитают PlayStation, Xbox или Nintendo. В то же время ретейлеры фиксируют рост спроса на игровые приставки в последнее время. Так что вопрос о востребованности отечественной консоли остается открытым.

#xbox #playstation #nintendo #игровая индустрия #разработка #игровая консоль #минпромторг
+
Написать комментарий (0)
В "Сколково" создают кластер для игровой индустрии и анимации
FromSoftware хотят увидеть ПК-порт Bloodborne
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
2
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
4
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
«Лаборатория Касперского» научилась вычислять шпионские трекеры для Android
1
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
3
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
1
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
2
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
+
Ученые нашли способ накапливать электроэнергию в жидком топливе
+
Huawei продает на своем сайте говядину, которую она получила в качестве оплаты за свои системы 5G
3
Состоятельные англичане намерены покинуть страну, не желая платить налоги наравне со всеми
+
Marshall представила беспроводные наушники Minor IV с временем автономной работы до 30 часов
2
Компания Honor официально представила свой первый раскладной смартфон Magic V Flip
+
Орбан: НАТО развернет военные базы в странах Восточной Европы для поставок оружия Украине
+
Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
3
Анонсированы смарт-часы Samsung Galaxy Watch FE за $200
+
«Москвич 8» поступит в продажу до конца 2024 года — характеристики и примерная цена кроссовера
+
Сразу пять стран вели DDoS-атаку на сеть МТС
+
Сотрудничество Chery и Jaguar Land Rover: британский бренд переходит на китайские платформы
+
Калининградский "Автотор" меняет вектор развития: новые модели и акцент на Восток
2

Популярные статьи

"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
6
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
47
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
218
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
11
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
3
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
7
Коротко о проблеме жирного ".xsession-errors", или как Linux может сократить ресурс SSD
26
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
3

Сейчас обсуждают

A224
17:48
ну у меня комп на полу за столом
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Zenux
17:43
ВК - https://www.gigabyte.com/ru/Graphics-Card/GV-R79XTXAORUS-E-24GD Корпус - вентиляторы 1-6 забирают холодный воздух от окна (в корпусе обычно плюс 6-10 градусов), вентиляторы 7-10 выбрасывают горяч...
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
22870
17:42
За все время, которое я потратил на чтение статей автора я понял что есть только одна истина: Оно точно умеет пользоваться Print Screen, а остальное под сомнением.
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
glavhyilo
17:42
режиссёра этого надо отдать хуситам на растярзание.
Indiana Jones and the Great Circle будет иметь больше головоломок и стелса, чем стрельбы
22870
17:40
Проблема не в деньгах, а в контроле. Сейчас, в большинстве стран, но не исключительно, это деньги. Если раздать кучу денег, то все станут счастливы и свободны? Нет, но у многих тыквы начнут шуршать шу...
Учёные считают, что для полного счастья землянам не хватает $42 трлн в год в виде базового дохода
Евгений Шрайнер
17:37
Да очиститься планета в ядерном огне, от раковой опухоли человечества!
Страны G7 заявили, что Россия «должна» выплатить Украине компенсацию в $486 млрд
A224
17:35
у меня закрыт и снизу фигачит 140мм прям на видюху и спереди ещё 2 200-ки тоже на видюху и на проц соотв.
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
A224
17:34
а что у тебя за производитель видюхи? корпус открыт?
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Zenux
17:31
При 100% вертушках? Ты вот щас это серьезно... Я у себя в наушниках (открытого типа) даже 55% (2080RPM) через стекло слышу в играх, 100% это аэродром под ухом, это же не фига не нормально. Но даже так...
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Julius
17:26
Ну не 4070 Ти, а 4070 Ти супер, но в лучах конечно 7900 послабее будет
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем