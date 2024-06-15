Dongfeng, ведущий китайский автопроизводитель, представил обновленную версию своего электрического кроссовера Voyah Free 318. Новинка впечатляет не только своими техническими характеристиками, но и роскошным дизайном, продвинутыми системами помощи водителю и невероятным запасом хода.

Мир автомобилестроения переживает настоящую революцию, и одним из ярких ее примеров стал представленный недавно обновленный электрический кроссовер Voyah Free 318 от китайского бренда Dongfeng.

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Voyah Free 318 – это действительно впечатляющий автомобиль. Главной его особенностью является запас хода, который составляет 1458 км – это фантастический результат для серийного электрического кроссовера. Но это далеко не единственное достоинство новинки.

Отдельно стоит отметить наличие полного привода, который теперь доступен в качестве опции. Версия с задним приводом стоит 30 тыс. долларов, а с полным – 33,8 тыс. долларов. Это делает Voyah Free 318 по-настоящему универсальным кроссовером, способным справиться с любыми дорожными условиями.

Кроме того, автомобиль оснащен продвинутой системой автопилота 2.9 уровня, которая обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта в поездке. Среди прочих достоинств – улучшенная плавность хода, расширенные возможности голосового управления и множество функциональных опций, таких как "Сделай сам" и "Умный мониторинг домашних животных".

Отдельно стоит отметить и внешний вид Voyah Free 318 – он выглядит действительно люксовым и привлекательным. Производитель предлагает широкую цветовую гамму, включая эксклюзивный титановый кристально-серый оттенок.

В целом, Voyah Free 318 — это отличный электрический кроссовер, который сочетает в себе роскошь, передовые технологии и невероятные характеристики. Его появление на рынке наверняка вызовет большой интерес как у ценителей передовых электромобилей, так и у широкого круга автолюбителей.