Ученые из ЦЕРН совершили впечатляющее достижение, сумев создать в лаборатории своеобразные "плазменные огненные шары", которые обычно наблюдаются вокруг сверхмассивных черных дыр в космосе. Этот уникальный эксперимент позволяет заглянуть в микрофизику таких астрофизических явлений.

Космос всегда полон загадок и удивительных явлений, долгое время остававшихся тайной для человечества. Но благодаря неустанным исследованиям и экспериментам ученых, мы продолжаем раскрывать все больше загадок Вселенной. Одно из таких впечатляющих открытий было сделано недавно в лабораториях ЦЕРН, где ученым удалось воссоздать на Земле процессы, обычно наблюдаемые вокруг сверхмассивных черных дыр.

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Ученым ЦЕРН удалось создать в лабораторных условиях своеобразные "плазменные огненные шары", которые обычно выбрасывают в космос сверхмассивные черные дыры. Для этого они использовали установку HiRadMat, где направили мощный поток протонов на специальные мишени из графита и тантала.

Этот каскад частичных взаимодействий привел к генерации огромного количества электрон-позитронных пар – более 10 триллионов! Этого оказалось более чем достаточно, чтобы создать состояние плазмы, подобное той, что наблюдается в астрофизических явлениях.

Диаграмма, иллюстрирующая каскад взаимодействий, происходящих при создании плазмы

"Основная идея этих экспериментов – воспроизвести в лаборатории микрофизику астрофизических явлений, таких как струи черных дыр и нейтронных звезд", – поясняет соавтор исследования Джанлука Грегори. Он отмечает, что до сих пор наши знания об этих процессах основывались преимущественно на астрономических наблюдениях и компьютерном моделировании, но теперь ученые получили возможность непосредственно изучать микрофизику таких экстремальных явлений.

Эти уникальные лабораторные эксперименты, по словам ученых, являются важным мостом между наблюдениями и моделированием, позволяя лучше понять механизмы, стоящие за такими космическими феноменами.