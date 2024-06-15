Страны Большой семерки, рассчитывающие конфисковать российские активы для финансирования помощи Украине, могут потерять около $83 млрд своих собственных инвестиций в Россию.

Решение стран G7 о конфискации замороженных российских активов для оказания помощи Украине может обернуться значительными финансовыми издержками для самих государств-участников. Согласно подсчетам экспертов, суммарный объем инвестиций участников "Большой семерки" в российскую экономику составляет порядка $83 млрд, и эти средства также могут быть утеряны в случае реализации планов по изъятию российских финансовых резервов.

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Согласно расчетам, проведенным агентством РИА Новости, страны G7 в совокупности вложили в российскую экономику около $83 млрд инвестиций. Крупнейшим инвестором является Великобритания, чьи активы в России оцениваются в $18,9 млрд. Следом идут Германия ($17,3 млрд), Франция ($16,6 млрд) и Италия ($12,9 млрд). Американские инвесторы вложили $9,6 млрд, японские - $4,6 млрд, а канадские - $2,9 млрд.

Несмотря на намерение лидеров G7 конфисковать замороженные российские активы для финансирования помощи Украине, эксперты предупреждают, что такие действия могут повлечь за собой многомиллиардные потери для самих участников "Большой семерки". В этой связи глава МИД России Сергей Лавров предостерег Запад от конфискации российских резервов, пригрозив ответными мерами.