Военно-воздушные силы США планируют масштабные закупки автономных беспилотных боевых самолетов. Новая инициатива предполагает постепенный отказ от традиционных пилотируемых самолетов в пользу более гибких и адаптируемых дронов.

Как сообщает The War Zone, текущий план ВВС США состоит в том, чтобы закупить сотни, а возможно и тысячи новых беспилотных боевых самолетов по программе Collaborative Combat Aircraft (CCA). Эти дроны будут обладать высокой степенью автономности и будут тесно взаимодействовать с пилотируемыми самолетами, в том числе с перспективными истребителями NGAD.

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Ключевое отличие в подходе американских ВВС – они не стремятся купить самолеты, которые прослужат десятилетиями, как это было принято раньше. Глава ВВС Дэвид Олвин заявил: "Мне не нужен комплект совместных боевых самолетов, который прослужит 25–30 лет, потому что что с этого будет?".

Вместо этого, ВВС планируют закупать боевые дроны небольшими партиями и быстро модернизировать их, используя модульную конструкцию. По словам Олвина, "Через 10 лет достижения в области технологий сделают так, что CCA не будет столь актуальным, но его можно будет адаптировать. И именно поэтому мы обеспечиваем модульность и адаптируемость".

Даже на первом этапе программы CCA, известны лишь общие требования ВВС к будущим дронам. Ожидается, что они будут меняться от одного шага к другому. Также пока неясно, во что обойдется закупка и эксплуатация этих беспилотников. Однако в ВВС США уверены, что данная концепция позволит им быстрее оснащать свой флот новыми высокотехнологичными средствами ведения воздушных боев.