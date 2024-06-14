Mitsubishi Kaminari — это вдохновляющий концепт электрического внедорожника, который бросает вызов традиционным представлениям. Вдохновленный культовыми моделями прошлого, этот футуристичный PUV (Performance Utility Vehicle) готов покорять любые дороги.





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Концепт Mitsubishi Kaminari, что в переводе с японского означает "гром", олицетворяет мощь и решимость бренда Mitsubishi. Этот футуристичный PUV (Performance Utility Vehicle) черпает вдохновение из богатого наследия Mitsubishi, в частности, из легендарной модели PX33 1937 года - первого в Японии вседорожного автомобиля.

Смелый дизайн Kaminari сочетает в себе классические черты с современным дизайном. Резко наклоненная передняя стойка плавно перетекает в гладкую линию крыши в стиле купе, а характерное заднее антикрыло добавляет динамики, не жертвуя при этом пространством для пассажиров. Это результат тщательной работы дизайнера в тесном сотрудничестве с командой Mitsubishi, где учитывались не только видение бренда, но и пожелания преданных поклонников.

Несмотря на то, что Kaminari не является официальным концептом Mitsubishi, он ярко олицетворяет наследие бренда и представляет, каким мог бы быть внедорожник будущего, созданный не только для дорог, но и для покорения любых поверхностей. Мощный, прочный и технологичный, Kaminari дает нам захватывающее представление о том, как могут выглядеть электрические внедорожники нового поколения.