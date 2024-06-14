Китайский бренд TANK представляет новую комплектацию своего флагманского внедорожника TANK 500 – BlackTrail. Новинка отличается увеличенной мощностью, черным стильным дизайном экстерьера и улучшенной дальностью хода без дозаправки. TANK 500 BlackTrail станет топовой версией модельного ряда, доступной для покупки в России с июля 2024 года.

Бренд TANK, входящий в китайский автомобильный холдинг Great Wall Motor, продолжает активно развивать свое присутствие на российском рынке. После успешных продаж моделей TANK 300 и TANK 500, производитель анонсировал новую топовую версию своего флагманского внедорожника – TANK 500 BlackTrail.

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Новая комплектация TANK 500 BlackTrail отличается от других версий модели рядом уникальных особенностей. Главным образом, это увеличенная мощность установленного под капотом бензинового V6 двигателя объемом 3 литра с двойным турбонаддувом. Он развивает 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента, что на 20% превышает показатели TANK 500 Adventure и Premium. Такие характеристики позволяют BlackTrail демонстрировать еще более впечатляющую динамику.

Экстерьер новинки приобрел более агрессивный и стильный вид за счет черного окрашивания многих элементов – решетки радиатора, колесных дисков, кофра для запасного колеса и других деталей. Акцентные красные тормозные суппорта и тонированные фары завершают эффектный облик TANK 500 BlackTrail.

Важной особенностью модификации стало увеличение запаса хода без дозаправки. Благодаря двум топливным бакам общим объемом 130 литров (80 + 50), внедорожник без труда преодолеет более 1100 км на одной заправке. Это дает владельцам TANK 500 BlackTrail возможность отправляться в длительные поездки по бездорожью или в труднодоступные районы, не беспокоясь о частых остановках для заправки.

Новая топовая версия TANK 500 BlackTrail станет доступна российским покупателям уже в следующем месяце. Подробная информация о комплектациях и ценах будет объявлена непосредственно перед стартом продаж.