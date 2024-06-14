Российские автомобильные дилеры прогнозируют, что в ближайшее время на рынке ожидается кратковременный рост цен на автомобили из-за введения новых санкций против России. Однако, по мнению экспертов, данный ценовой всплеск будет носить эмоциональный характер и быстро пройдет, так как автомобильные компании адаптировались к работе в условиях ограничений.

Представители Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) заявили, что ожидают "эмоционального" роста цен на автомобили в ближайшее время. Причиной этого, по их словам, станет реакция покупателей на введение новых санкций в отношении РФ. Стоит сразу оговориться – дилеры уверяют, что данный негативный эффект будет иметь краткосрочный характер.

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Вице-президент РОАД Алексей Григорьев отметил, что автомобильная отрасль уже более двух лет живет в условиях санкций, поэтому введение очередных ограничений не стало для нее чем-то неожиданным. "Мы понимаем, что сейчас на рынке возможен некий всплеск по ценам на автомобили и запасным частям, вызванный эмоциональным волнением населения, но это в краткосрочной перспективе", - заявил он.

Владельцы автосалонов также подтверждают, что рост цен на авто неизбежен, особенно это касается поставок по, так называемому, параллельному импорту. Однако, по их словам, в случае с машинами, поставляемыми из Китая, ощутимых проблем с повышением цен и поставками не предполагается, так как они оплачиваются в местной валюте.

В целом эксперты отечественного рынка автомобилей полагают, что, несмотря на временное подорожание, ситуация в скором времени стабилизируется, поскольку автопроизводители и дилеры уже понимают, как работать в условиях ограничений.