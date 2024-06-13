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Калининградский "Автотор" меняет вектор развития: новые модели и акцент на Восток
Крупнейший автомобильный завод Калининградской области "Автотор" намерен расширить модельную линейку и сосредоточиться на производстве собственных автокомпонентов, нацеливаясь на сотрудничество с китайскими партнерами.

Непростые экономические и геополитические условия последних лет стали серьезным испытанием для многих российских предприятий, заставив их искать новые пути развития. Калининградский автозавод "Автотор" – одно из системообразующих предприятий региона – не стал исключением, но сумел адаптироваться к меняющейся ситуации.

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Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал, что "Автотор" несмотря на сложности с логистикой, которые уже начали решаться, "во всех отношениях стоически перенёс кризисный период и планомерно выходит из него". По его словам, предприятие перестроилось на сотрудничество с китайскими партнерами, так как "европейские наши коллеги решили не сотрудничать".

В настоящее время на "Автоторе" производится 16 новых моделей легковых автомобилей, 3 модели коммерческих машин под собственным брендом "АМБЕРТРАК", а также электромобили "АМБЕРАВТО" и "BROCK". При этом руководство завода намерено расширять модельную линейку и сосредоточиться на создании собственного производства автокомпонентов, ориентируясь на восточные рынки.

#автомобили #производство #автотор #калининградская область
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