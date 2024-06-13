Российские железные дороги в текущем году предоставят более 2,3 тысячи бесплатных билетов участникам специальной военной операции и членам их семей. Кроме того, компания продолжит реализацию социальных программ, обеспечивая бесплатные и льготные перевозки ветеранов, школьников и других категорий граждан.

Российские железные дороги на протяжении многих лет активно участвуют в реализации различных социальных программ, делая доступными железнодорожные перевозки для широких слоев населения. Нынешний 2024 год не стал исключением – как сообщил глава холдинга Олег Белозеров, РЖД планирует обеспечить бесплатными поездками свыше 2,3 тысячи участников специальной военной операции и членов их семей.

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Выступая на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, глава РЖД Олег Белозеров рассказал о планах компании по предоставлению бесплатных железнодорожных билетов. В частности, он отметил, что в 2024 году холдинг намерен перевезти более 2,3 тысячи участников специальной военной операции и их родственников по пяти специальным маршрутам.

Среди этих направлений – "Города Великой Победы", "Малахит" и "В Карелию". Таким образом, РЖД демонстрирует свою поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, а также членов их семей, предоставляя им возможность бесплатно совершить поездки по знаковым для страны маршрутам.

Кроме того, холдинг продолжит реализацию социальных программ, обеспечивая бесплатные перевозки для ветеранов и участников Великой Отечественной войны. За предыдущий период такой услугой воспользовались более 2 тыс. человек.

Также с декабря 2023 года введен бесплатный проезд для жителей блокадного Ленинграда. А традиционно РЖД предоставляет 50%-ные скидки на билеты для школьников в летний период – за 8 лет услугой воспользовались более 20 млн юных пассажиров.

Таким образом, РЖД демонстрирует приверженность социальной ответственности, поддерживая различные категории граждан, в том числе тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Предоставление бесплатных и льготных билетов является весомым вкладом холдинга в повышение качества жизни населения.