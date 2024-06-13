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По мнению экспертов, санкции США могут способствовать ослаблению позиций доллара и евро на рынке РФ
Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении России, в том числе против Московской биржи и ее дочерних структур. Эксперты рассказали, как это отразится на положении доллара и евро в России и какие альтернативные валютные решения могут быть предложены.

Новая волна американских санкций затронула российский финансовый сектор – под ограничения попали Московская биржа и ее ключевые подразделения. Эта мера стала очередной попыткой Вашингтона "вытеснить доллар из России", однако, как показывает опыт, подобные шаги не всегда достигают желаемого эффекта. Российские эксперты рассказали, как будет развиваться ситуация с иностранными валютами в стране в условиях новых санкций.

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Министерство финансов США ввело очередной пакет санкций против России, в который на этот раз попали Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. Это не первая попытка Вашингтона ограничить использование доллара в России - еще два года назад президент Байден подписал указ, запрещающий поставки долларовых банкнот в страну. Однако тогда эта мера не возымела желаемого эффекта.

Как отмечает эксперт Василий Колташов, подобные действия Соединенных Штатов выглядят абсурдными, поскольку американские власти параллельно поощряют использование наличных долларов в нелегальной торговле по всему миру. Теперь же они хотят, чтобы где-то долларов не было.

Новые санкции против Мосбиржи, по мнению аналитиков, могут сыграть на руку золоту. Эксперт Петр Щербаченко говорит, что на фоне ограничений возможна активизация торгов с использованием валют дружественных стран, либо даже создание своеобразной "бета-версии валюты БРИКС" на основе золотых монет. Таким образом, ограничения США могут способствовать ослаблению позиций доллара и евро на российском рынке.

При этом россияне и компании, как рассказал Щербаченко, продолжат проводить операции с иностранной валютой на внебиржевом рынке. Официальные курсы будут формироваться уже не на основе данных Московской биржи, а с учетом информации с других площадок. Доцент Михаил Дорофеев считает, что это подтолкнет развитие внебиржевого валютного рынка в России, сделав его одним из ведущих в мире.

Таким образом, новые американские санкции, хоть и наносят определенный удар по финансовой системе России, вряд ли кардинально изменят ситуацию с долларом и евро в стране. Скорее они заставят Россию искать альтернативные валютные решения, в том числе с опорой на золото, что в итоге может ослабить позиции американской валюты.

#сша #санкции #доллар #евро #валютный рынок #внебиржевые торги #московская биржа
Источник: aif.ru
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Некоторые российские магазины электроники останавливают продажи из-за «непонятного курса доллара»
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