Исследователи из Токийского университета разработали человекоподобного робота Мусаси, который может управлять небольшим электромобилем по испытательному треку, открывая новые перспективы для создания по-настоящему автономных транспортных средств. Несмотря на некоторые технические ограничения, эти эксперименты демонстрируют, что роботы могут стать ключом к решению проблемы безопасного вождения.

Технологии автономного вождения развиваются семимильными шагами, и одним из ключевых направлений в этой области являются разработки, связанные с созданием человекоподобных роботов, способных управлять автомобилями. Недавние эксперименты ученых из Токийского университета, результаты которых были опубликованы на этой неделе, показывают, что роботы могут стать решением для достижения безопасности на дорогах.

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Группа исследователей из Токийского университета, которая является консультантом Toyota, разработали и обучили человекоподобного робота по имени Мусаси управлять небольшим электромобилем на испытательном треке. Оснащенный двумя камерами, заменяющими человеческие глаза, Мусаси может "видеть" дорогу перед собой, а также отражения в боковых зеркалах. Своими механическими руками он способен повернуть ключ, включить указатели поворота и нажимать на педали акселератора и тормоза.





Исследователям удалось "научить" Мусаси пользоваться рулевым колесом, передавая ему данные с датчиков. В результате робот смог успешно выполнять повороты на перекрестках, соблюдая сигналы светофора. Однако есть и определенные ограничения. Так, при выполнении поворота Мусаси лишь осторожно приподнял "ногу" с педали тормоза, вместо того чтобы нажать на газ, что заняло около двух минут. Ученые объясняют это техническими сложностями и стремлением к излишней осторожности.

Кроме того, Мусаси испытывал трудности в поддержании постоянной скорости, которая зависела от уклона дороги. Тем не менее, исследователи заявляют, что готовы к этим вызовам и планируют разработать робота и программное обеспечение следующего поколения. И, возможно, через несколько десятилетий Мусаси или его преемники окажутся за рулем токийских такси, демонстрируя, что роботы способны стать ключом к созданию по-настоящему безопасных самоуправляемых автомобилей.