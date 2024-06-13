Теперь приложения могут не требовать полного доступа к контактам, вынуждая пользователей делиться всей информацией. Вместо этого будет предоставлен больший контроль над темой, какими именно контактами пользователь хочет поделиться.





реклама

Один из ключевых новинок iOS 18 станет двухэтапным маркером, разрешенным для доступа к адресным пользователям. На первом этапе пользователь будет подтверждать, хочет ли он вообще обеспечить приложение доступа к своим контактам. Это напоминает существующую процедуру, однако ключевое замечание в том, что приложениям больше не удается заблокировать доступ к своим функциям для пользователей, отказавшихся от установленных контактов.

На втором этапе, если пользователь разрешает доступ, ему будет предоставлена возможность самостоятельно выбрать, какими именно контактами он готов поделиться с приложением. Теперь можно настроить доступ, не предоставляя полный список контактов.

Стоит отметить, что эффективная система будет внедрена Apple без необходимости каких-либо изменений со стороны разработчиков приложений. Она будет автоматически появляться при открытии приложения для доступа к контактному пользователю.

Эти изменения, несомненно, станут проблемой для многих приложений, построенных на модели навязчивого роста за счет доступа к адресным книгам пользователей. Теперь пользователи получат реальную возможность контролировать, какой информацией они готовы делиться.

Более того, данная функция будет приветствоваться теми, кто заботится о конфиденциальности своих данных. Она не только ограничит злоупотребления доступом к адресным книгам, но и поможет пресечь практику приложений, которые постоянно запрашивают доступ к контактам, даже после отказа пользователя.