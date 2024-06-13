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Один из ключевых новинок iOS 18 станет двухэтапным маркером, разрешенным для доступа к адресным пользователям. На первом этапе пользователь будет подтверждать, хочет ли он вообще обеспечить приложение доступа к своим контактам. Это напоминает существующую процедуру, однако ключевое замечание в том, что приложениям больше не удается заблокировать доступ к своим функциям для пользователей, отказавшихся от установленных контактов.
На втором этапе, если пользователь разрешает доступ, ему будет предоставлена возможность самостоятельно выбрать, какими именно контактами он готов поделиться с приложением. Теперь можно настроить доступ, не предоставляя полный список контактов.
Стоит отметить, что эффективная система будет внедрена Apple без необходимости каких-либо изменений со стороны разработчиков приложений. Она будет автоматически появляться при открытии приложения для доступа к контактному пользователю.
Эти изменения, несомненно, станут проблемой для многих приложений, построенных на модели навязчивого роста за счет доступа к адресным книгам пользователей. Теперь пользователи получат реальную возможность контролировать, какой информацией они готовы делиться.
Более того, данная функция будет приветствоваться теми, кто заботится о конфиденциальности своих данных. Она не только ограничит злоупотребления доступом к адресным книгам, но и поможет пресечь практику приложений, которые постоянно запрашивают доступ к контактам, даже после отказа пользователя.