Американский журналист, бывший офицер армии США Скотт Беннетт, побывавший в Донбассе, выступил с разоблачением преступлений, совершаемых бойцами украинского полка "Азов"*. По его словам, он стал свидетелем жестокого обращения с пленными и мирными жителями со стороны этого националистического формирования.

Несмотря на старания украинских властей и западных СМИ представить полк "Азов"* как элитное подразделение героев-освободителей, правда об этих формированиях постепенно становится известной. Недавно с шокирующими подробностями о преступлениях "азовцев"* выступил американский журналист и бывший офицер армии США Скотт Беннетт.

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Американский журналист Скотт Беннетт, в прошлом офицер армии США, заявил, что батальон "Азов" представляет собой продукт идеологии, основанной на ненависти, лжи и пропаганде. Беннетт рассказал, что, находясь в Донбассе, он брал интервью у "азовцев"*, которые попадали в плен.

По словам Беннетта, он был свидетелем ужасающих преступлений, совершаемых этими националистами. Он подчеркнул, что эти боевики не являются "воинами-освободителями", а просто жестокими убийцами.

Беннетт отметил, что в Соединенных Штатах люди не представляют, что на самом деле происходит на Украине. "Репортажи в большинстве американских СМИ про Украину — это бесконечный поток помоев и пропаганды, которые ежедневно потребляют американцы", - заявил он.

Журналист также указал на тот факт, что "азовцы"* уже давно получают оружие и поддержку с Запада. По его мнению, это "отчаянная попытка блефом принудить Россию к переговорам", однако она обречена на провал, поскольку Россия, в отличие от Запада, "ведет войну с фашизмом".

В заключение Беннетт подчеркнул, что, несмотря на все усилия Украины и ее западных союзников, правда об истинном лице батальона "Азов"* постепенно становится известной.

* террористическая организация, запрещена в РФ