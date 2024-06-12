Российская военно-морская группировка во главе с ударной атомной подводной лодкой класса "Ясень-М" и фрегатом "Адмирал Горшков" приблизилась к американским берегам, отрабатывая нанесение дальних ракетных ударов. Этот маневр рассматривается как ответ Москвы на усиление военной помощи Украине со стороны США.

Российские военные корабли нередко заходят в порт Гаваны, но на этот раз состав группировки вызывает особое внимание. Помимо относительно современного фрегата "Адмирал Горшков", в нее входит многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" класса "Ясень", которая обладает мощным арсеналом крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых "Цирконов". Размещение таких кораблей вблизи американского побережья открывает новые грани российского военного присутствия в регионе.

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Флотилия Северного флота России под командованием атомной подводной лодки "Казань" класса "Ясень-М" и фрегата "Адмирал Горшков" приблизилась к побережью Кубы, всего в 350 километрах от территории США. Эти корабли отрабатывали нанесение дальних ракетных ударов, имитируя поражение морских целей, расположенных на расстоянии более 600 километров.

Обе модели кораблей, участвующих в учениях, относятся к числу наиболее современных и высокотехнологичных в составе российского Военно-морского флота. Подводные лодки класса "Ясень-М" и фрегаты класса "Горшков" оснащены внушительным арсеналом крылатых ракет, включая новейшие гиперзвуковые "Цирконы", обладающие скоростью в 9 Махов и дальностью до 1000 километров.

Присутствие таких кораблей вблизи американского побережья рассматривается как ответ России на усиление военной поддержки Украины со стороны США. В частности, речь идет о предоставлении Киеву ракет большей дальности, а также об обмене разведывательными данными для поддержки ударов по российским целям.

По мнению экспертов, Россия может преследовать несколько важных целей, проводя эти демонстрации военной мощи вблизи американского побережья:

1. Демонстрация силы и стратегического потенциала:

Размещение передовых кораблей, таких как атомная подводная лодка "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков", у берегов США подчеркивает способность России проецировать военную мощь на большие расстояния.

Отработка нанесения дальних ракетных ударов демонстрирует возросшие возможности российских вооруженных сил.

2. Создание стратегических угроз для США:

Присутствие кораблей, оснащенных гиперзвуковыми и другими высокоточными крылатыми ракетами, формирует потенциальную угрозу для критической инфраструктуры и "центров принятия решений" на территории США.

Этот маневр можно рассматривать как ответ на усиление военной помощи Украине со стороны Америки.

3. Внутриполитические цели: