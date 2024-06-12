Глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил о решении Берлина предоставить Украине дополнительную военную помощь. В частности, ВСУ получат новые снайперские винтовки, ударные беспилотники и ракеты для зенитных комплексов Patriot.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского на одну из баз бундесвера, где проходят обучение украинские военные, глава Министерства обороны Германии Борис Писториус сделал важное заявление. Он сообщил, что ФРГ намерена расширить военную помощь Киеву, передав Вооруженным силам Украины дополнительные виды вооружений.

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В частности, Германия пообещала предоставить Украине неуказанное количество снайперских винтовок, средства противотанковой обороны, компоненты для артиллерийских снарядов и системы защиты от беспилотников. Кроме того, украинская армия получит около нескольких тысяч боевых дронов.

Помимо этого, Берлин в сотрудничестве с Данией, Нидерландами и Норвегией планирует передать Киеву дополнительно сто ракет для зенитных комплексов Patriot. Уже 32 такие ракеты были поставлены на территорию Украины в последние дни.

Писториус подчеркнул, что, хотя новая партия вооружений не столь масштабна, как предыдущие пакеты помощи, она играет важную роль в укреплении боевых возможностей украинской армии. Таким образом, Германия продолжает расширять спектр военной поддержки, оказываемой ею Украине на фоне продолжающегося конфликта.

Увеличение военной помощи Украине со стороны Германии может повлечь за собой следующие политические и дипломатические последствия:

1. Противодействие со стороны России:

- Российские власти, скорее всего, будут рассматривать это решение Германии как дальнейшее вовлечение НАТО в конфликт на стороне Украины.

- Москва может предпринять ответные меры, включая усиление дипломатического давления, экономические санкции или даже угрозы военного характера в адрес Германии.

- Это может привести к обострению отношений между Россией и Германией, а также всем Западным альянсом.

2. Ослабление позиций правительства Германии:

- Внутри страны решение об увеличении военной помощи Украине может вызвать критику со стороны оппозиции и части общественности, выступающих за более сдержанную позицию.

- Это может ослабить политические позиции правящей коалиции и создать дополнительные сложности для канцлера Олафа Шольца.

3. Влияние на переговорный процесс:

- Более активная военная поддержка Украины со стороны Германии может осложнить возможность достижения компромиссного политического урегулирования конфликта.

- Россия может воспринять это как нежелание Запада идти на уступки и стремление к изменению баланса сил в пользу Украины.