Британские ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование, которое ставит под сомнение возможность в ближайшем будущем осуществить пилотируемые полеты на Марс. Согласно их выводам, воздействие космической радиации и невесомости необратимо повреждает почки космонавтов, что может привести к серьезным медицинским проблемам в ходе марсианских экспедиций.

Осуществление пилотируемых экспедиций на Марс уже давно является одной из приоритетных целей мировой космической программы. Однако новое исследование британских ученых указывает на существование серьезного, возможно непреодолимого, препятствия на пути реализации таких миссий. Оказывается, воздействие космической среды необратимо повреждает важнейший орган человека – почки, ставя под угрозу здоровье и жизнь космонавтов.

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Международная группа специалистов из Университетского колледжа Лондона провела комплексное исследование, направленное на изучение влияния космической среды на работу почек. Для этого ученые тщательно проанализировали состояние 66 участников длительных экспедиций на Международную космическую станцию, а также провели эксперименты с облучением грызунов аналогами космической радиации.

Результаты этой работы оказались крайне тревожными. Исследователи пришли к выводу, что ключевые процессы, протекающие в почках человека, серьезно нарушаются уже после относительно непродолжительного пребывания в условиях космоса. Так, через месяц нахождения в невесомости меняется структура нефронов – основных функциональных единиц почек, что приводит к сбоям в обмене веществ и способствует образованию почечных камней.

Но наиболее опасным фактором, по мнению ученых, является воздействие космической радиации. Уже через полгода после начала облучения в космической среде в почках развиваются необратимые повреждения, которые в итоге могут привести к почечной недостаточности. По расчетам специалистов, во время типичной марсианской экспедиции длительностью 1,5-2,5 года эти губительные процессы зашли бы настолько далеко, что астронавтам пришлось бы подключаться к аппарату диализа на обратном пути к Земле.

Таким образом, британские ученые сделали неутешительный вывод: если не будут разработаны новые методы защиты почек космонавтов, то осуществление пилотируемых миссий на Марс в обозримом будущем будет представляться крайне проблематичным. Необратимые радиационные повреждения выводящей системы организма могут стать фатальным препятствием для таких экспедиций.

Разумеется, это исследование станет тревожным сигналом для космических агентств и специалистов по космической медицине. Теперь им предстоит сосредоточить усилия на поиске способов защиты почек космонавтов, чтобы свести к минимуму риски для их здоровья во время полетов к Марсу и других дальних космических миссий.