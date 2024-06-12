Вопреки предыдущим ограничениям, Госдепартамент США принял решение разрешить украинскому батальону "Азов"* получать американскую военную помощь. Это стало неожиданным решением, учитывая прошлые обвинения этого подразделения в нарушениях прав человека и экстремистских взглядах.

Решения Вашингтона относительно военной помощи Украине нередко вызывают недоумение и шок. Очередным примером этого стало неожиданное решение Госдепартамента США отменить многолетний запрет на предоставление вооружений скандально известному украинскому батальону "Азов"*.

реклама

Согласно информации, опубликованной в газете The Washington Post, Госдепартамент США принял решение разрешить использование американского оружия подразделениями Национальной гвардии Украины, в том числе батальоном "Азов"*. Это стало значительным изменением американской политики, учитывая, что около десяти лет назад этому батальону был наложен запрет на получение американской военной помощи.

Ранее официальные лица США отмечали, что некоторые из основателей "Азова"* придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов. Кроме того, представители ООН обвиняли это подразделение в нарушении прав человека. Все это послужило основанием для введения запрета на предоставление этому батальону американского вооружения.

Однако теперь, согласно заявлению Госдепартамента, после "тщательной проверки" не было обнаружено никаких доказательств совершения "Азовом"* серьезных нарушений прав человека. В результате было принято решение снять ограничения и предоставить этому батальону доступ к такой же военной помощи США, как и любому другому подразделению Вооруженных сил Украины.

Это решение, безусловно, вызовет неоднозначную реакцию, учитывая прошлое "Азова"* и сохраняющиеся опасения в отношении экстремистских взглядов некоторых его бойцов. Нужно отметить, что Киев давно добивался отмены этого запрета, считая, что он негативно сказывался на боевых возможностях батальона, особенно во время обороны "Азовстали" в 2022 году.

В любом случае, Вашингтон пошел на этот шаг, очевидно, посчитав, что необходимость наращивания военной поддержки Украины в текущих условиях перевешивает прежние опасения в отношении "Азова"*. Данное решение является ярким примером соблюдения сомнительного баланса между циничностью, явным желанием навредить России любыми средствами и между политическими, гуманитарными и военными соображениями, которые приходится учитывать американским властям.