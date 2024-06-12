Коммерческая космическая компания из Китая утверждает, что их спутник зафиксировал в полете американский истребитель-невидимку F-22 Raptor. Этот инцидент вызвал широкий резонанс и поднял вопросы о реальных возможностях современных технологий наблюдения и скрытности стелс-самолетов.

Противостояние между ведущими мировыми державами выходит далеко за рамки чисто политической и экономической сферы, охватывая все новые области, в том числе военно-технологическую. В этот раз в центре внимания оказались возможности современных систем наблюдения и скрытности боевых самолетов. Китайская компания заявила об успешном отслеживании с орбиты американского истребителя-невидимки F-22 Raptor, что вызвало широкую дискуссию о реальном состоянии технологий "стелс".

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Китайская коммерческая космическая компания Chang Guang недавно поделилась видеозаписью, в котором утверждается, что их спутник отследил в полете американский истребитель F-22 Raptor. Запись датируется 2020 годом и, предположительно, была получена с помощью спутниковой системы Jilin-1.

Следует подчеркнуть, что западные СМИ ссылаются на пост с видео, которое размещено в соцсети и отмечают, что это видео на удивление короткое — всего шесть секунд. Исходя из этого делаются предположения, что видео редактировалось, а значит может быть недостоверным. Удивительно, что никто не увидел видео на youtube.com, которое имеет продолжительность 30 секунд. Дальше во все тех же зарубежных СМИ обсуждается, что Chang Guang опознал самолет как американский истребитель-невидимку F-22 Raptor, летевший в частично облачном небе. Но теперь они задаются вопросом действительно ли это F-22? Действительно ли для этого отслеживания использовалась спутниковая система Jilin-1? И повторимся, самое важное, что Запад интересует, почему видео всего лишь шестисекундное?

Западные СМИ все же отметили, что, если информация подтвердится, этот инцидент станет знаковым событием, демонстрирующим возможности китайских космических технологий в области наблюдения.

Действительно, технология "стелс", применяемая в F-22, делает этот самолет малозаметным для радаров, но не для невооруженного глаза. Поэтому способность спутника отслеживать его полет свидетельствует о впечатляющих боевых возможностях орбитальной техники Китая.

Западные эксперты стали тут же пояснять, что термин "невидимый" для стелс-самолетов не совсем точен. Более правильно говорить о "низкой наблюдаемости" — это означает, что обнаружить такой самолет гораздо сложнее, но все же возможно. Так, радиолокационная заметность F-22 сопоставима с небольшим металлическим предметом, что в 100 000 раз меньше, чем у обычного истребителя.

Таким образом, отслеживание F-22 спутником Китая, если информация подтвердится, свидетельствует о прорыве в технологиях наблюдения [важно понимать, что видео, из-за которого поднялась эта шумиха было сделано как минимум 3 или 4 года тому назад, прим. ред]. Это, как пишут зарубежные СМИ, открывает новые возможности в противодействии современным самолетам-невидимкам, которые ранее считались практически неуязвимыми для средств слежения.