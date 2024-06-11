Китайский автомобильный бренд Denza, совместное предприятие BYD и Mercedes-Benz, готовит к выпуску новый флагманский внедорожник N9. Первые шпионские снимки автомобиля уже появились в сети, демонстрируя габариты и некоторые особенности дизайна будущей новинки.

Китайский автомобильный рынок продолжает динамично развиваться, регулярно радуя поклонников новыми и интересными моделями. Одним из участников этого процесса является бренд Denza, совместное предприятие BYD и Mercedes-Benz, который в ближайшее время планирует представить свой новый флагманский внедорожник N9. Первые шпионские снимки этого автомобиля уже появились в Сети, позволяя составить предварительное представление о его внешнем виде и некоторых технических характеристиках.

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Новый флагманский внедорожник Denza N9 был замечен во время дорожных испытаний в Китае. Хотя ранее предполагалось, что эта модель будет называться Tang L, теперь достоверно известно, что она будет представлена под брендом Denza, а не основного бренда BYD.

Судя по снимкам, N9 станет самым большим внедорожником в линейке Denza. Логично предположить, что его название соответствует семейству моделей N7 и N8, что подразумевает более крупные размеры. Кроме того, ранее генеральный директор по продажам Denza показывал фотографию большого замаскированного внедорожника, который, вероятно, и является будущим N9.

Несмотря на плотное камуфляжное покрытие, по фотографиям можно сделать некоторые выводы. Автомобиль, по всей видимости, будет значительно крупнее, чем существующие модели Denza, и, скорее всего, составит конкуренцию таким внедорожникам, как Li Auto L9 и Aito M9. Ожидается, что он получит большое и удобное пространство третьего ряда сидений, возможно, в шестиместном исполнении.

Технические подробности о новинке пока не разглашаются, но, вероятнее всего, она будет предлагаться как в полностью электрической, так и в гибридной модификациях. Ориентиром могут служить характеристики установки Denza Z9 GT, включающей двигатели мощностью до 700 кВт.

Судя по всему, до официального дебюта Denza N9 еще как минимум полгода. На шпионских снимках видно, что конструкция передних и задних фар пока не доработана, а зарядные порты расположены с правой стороны автомобиля.

Выход флагманского внедорожника N9 станет важным событием для развития бренда Denza, который в последние годы набирает обороты после снижения доли Mercedes-Benz в этом совместном предприятии с BYD.