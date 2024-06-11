Новые данные подводных исследований вдоль западного побережья Северной Америки выявили ранее неизвестные особенности Cascadia Subduction Zone – линии разлома, которая, по мнению ученых, способна вызвать катастрофическое землетрясение магнитудой 9 баллов. Эта информация поможет властям усилить подготовку к возможному бедствию.

Недра Земли хранят множество тайн, ожидающих своего открытия. Для жителей западного побережья США одна из таких тайн – геологическая структура, известная как Cascadia Subduction Zone, – вскоре может раскрыться с разрушительными последствиями. Новое исследование проливает свет на истинный масштаб угрозы, которую несет в себе эта линия разлома.

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Согласно новому исследованию, Cascadia Subduction Zone, протянувшаяся на 965 км вдоль побережья от Канады до Калифорнии, гораздо более опасна, чем предполагалось ранее. Используя высокоточные методы подводного картографирования, ученые выяснили, что эта линия разлома разделена на 4 отдельных сегмента, а не представляет собой единую непрерывную структуру.

Это открытие весьма тревожно, поскольку оно означает, что тектонические плиты могут с большей легкостью скользить друг под друга в этих точках разрыва, создавая колоссальное давление и провоцируя мощные землетрясения. По оценкам исследователей, Cascadia Subduction Zone способна порождать землетрясения магнитудой выше 9 баллов – что значительно превышает потенциал разлома Сан-Андреас в Калифорнии.

Последствия такого события могут быть катастрофическими: цунами высотой более 30 метров, десятки тысяч погибших и ущерб в десятки миллиардов долларов только в Орегоне и Вашингтоне. Планы реагирования на чрезвычайные ситуации в этих штатах предупреждают, что за стихией последуют массовые смертельные случаи от болезней, вызванных загрязнением воды и распространением опасных отходов.

Ученые отмечают, что подобная ситуация уже происходила в Японии в 2011 году, когда землетрясение и цунами на аналогичной линии разлома унесли жизни почти 20 тысяч человек. И теперь специалисты обеспокоены, что нечто подобное может ожидать западное побережье Соединенных Штатов в ближайшие годы – ведь последнее крупное землетрясение по Cascadia Subduction Zone случилось в 1700 году, а средний интервал между такими событиями составляет около 500 лет.

Проведенные изыскания позволили получить первое четкое изображение Cascadia Subduction Zone, показав, что ее сегментированная структура делает ее более опасной, чем другие основные разломы. Исследователи надеются, что эти знания помогут американским властям уточнить планы по реагированию и эвакуации в случае надвигающегося бедствия. Ведь, как предупреждает соавтор работы Гарольд Тобин, "у нас есть вероятность землетрясений и цунами, столь же сильных, как и самые крупные из тех, которые мы когда-либо испытывали на планете".