Польский оружейный завод Mesko, на котором произошел мощный взрыв, оказался поставщиком вооружения для Украины. Расследование причин происшествия ведет польская прокуратура.

Вооруженный конфликт на территории Украины вызывает огромный международный интерес и требует от СМИ оперативного освещения событий. В этой связи особо актуальной становится новость о том, что один из польских оружейных заводов, на котором произошел трагический инцидент, являлся поставщиком вооружения для украинской армии.

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По сообщениям на сайте завода Mesko, еще 2 года тому назад руководством этого завода был оформлен контракт с Соединенными Штатами о продаже сотен переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun, которые в итоге были поставлены в ВСУ. А в минувшем году польское предприятие наладило совместное с Украиной изготовление 125-мм танковых боеприпасов для нужд ВСУ. Таким образом, вышеупомянутый польский завод был задействован в обеспечении украинской армии необходимым ей вооружением.

Вчера утром на предприятии произошел мощный взрыв в центре ракетного топлива. В результате инцидента погиб один сотрудник завода, другой получил ранения и был госпитализирован. За последние три года на этом же заводе произошло еще два аналогичных взрыва, но комиссия в обоих случаях исключала фактор диверсии.

Власти Варшавы заявили, что не подозревают вмешательства "внешних сил" в причастности к данному инциденту. Прокуратура страны ведет расследование причин происшествия.