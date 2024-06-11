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Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины
Польский оружейный завод Mesko, на котором произошел мощный взрыв, оказался поставщиком вооружения для Украины. Расследование причин происшествия ведет польская прокуратура.

Вооруженный конфликт на территории Украины вызывает огромный международный интерес и требует от СМИ оперативного освещения событий. В этой связи особо актуальной становится новость о том, что один из польских оружейных заводов, на котором произошел трагический инцидент, являлся поставщиком вооружения для украинской армии.

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По сообщениям на сайте завода Mesko, еще 2 года тому назад руководством этого завода был оформлен контракт с Соединенными Штатами о продаже сотен переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun, которые в итоге были поставлены в ВСУ. А в минувшем году польское предприятие наладило совместное с Украиной изготовление 125-мм танковых боеприпасов для нужд ВСУ. Таким образом, вышеупомянутый польский завод был задействован в обеспечении украинской армии необходимым ей вооружением.

Вчера утром на предприятии произошел мощный взрыв в центре ракетного топлива. В результате инцидента погиб один сотрудник завода, другой получил ранения и был госпитализирован. За последние три года на этом же заводе произошло еще два аналогичных взрыва, но комиссия в обоих случаях исключала фактор диверсии.

Власти Варшавы заявили, что не подозревают вмешательства "внешних сил" в причастности к данному инциденту. Прокуратура страны ведет расследование причин происшествия.

#украина #польша #взрыв #mesko #оружейный завод
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