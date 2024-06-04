Российские инженеры провели масштабную модернизацию советского авиационного пулемета ГШГ-7.62, чтобы усилить защиту боевых кораблей от украинских военно-морских дронов. Обновленный "миниган" уже готов к установке на корабли и может стать эффективным средством борьбы с морскими БПЛА.

Российские военные постоянно ищут новые способы усиления обороны от угроз, исходящих от ВС Украины. На этот раз инженеры сосредоточили свои усилия на модернизации советского авиационного пулемета ГШГ-7.62, чтобы сделать его эффективным средством борьбы с украинскими морскими беспилотниками.

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Обновленная версия пулемета ГШГ-7.62 выполнена по схеме Гатлинга и включает в себя блок из четырех вращающихся стволов. Это позволяет достичь максимальной скорострельности до 6000 выстрелов в минуту. Для решения проблемы перегрева ствола после непрерывной стрельбы было проведено дополнительное усовершенствование – замена электро-газоотводного привода на электрический, что позволяет снизить темп стрельбы до 300 выстрелов в минуту.

Здесь вы можете увидеть, как отрабатывает модифицированный пулемет.

Новая модификация ГШГ-7.62 в первую очередь предназначена для установки на боевые корабли для противодействия украинским морским беспилотникам. Но не исключено, что такие модернизированные пулеметы могут быть размещены и на автомобилях, и на бронетехнике. Российские военные рассчитывают, что этот "миниган" станет эффективным средством борьбы с БПЛА.