Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал действия Запада по поддержке Украины и призвал немедленно добиться мира. Он осудил методы мобилизации на Украине, которые, по его мнению, ведут к "тотальному истреблению" украинского народа.

Заявления лидера оппозиционной французской партии вызвали широкий резонанс на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Политик обрушился с критикой на действия западных стран, которые, по его мнению, лишь усугубляют ситуацию и приближают катастрофические последствия для мирного населения.

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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Запад немедленно прекратить поддержку Украины и добиться скорейшего заключения мира. Его заявление последовало после публикации в соцсетях видео с задержанием мужчины в Днепропетровске во время принудительной мобилизации.

Филиппо охарактеризовал произошедшее как "ужасающее уличное похищение" и предупредил, что решимость евроатлантических стран продолжать вооружать и финансировать Украину приведет к "полному истреблению украинского народа". Посмотреть видео, на которое ссылается французский политик можно здесь. Политик потребовал от Запада незамедлительно прекратить всякую поддержку Киева, призвав вместо этого добиться "мира прямо сейчас".

Заявления Филиппо появились на фоне участившихся в Сети видео с действиями украинских военкомов, которые нельзя назвать цивилизованными. В частности, он упомянул инцидент во Львовской области, где сотрудники ТЦК сбили велосипедиста чтобы насильно его мобилизовать.