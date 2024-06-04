Похоже, что компания ASUS уже вовсю работает над преемниками своих популярных игровых смартфонов серии ROG. Согласно свежим утечкам, новая флагманская серия ROG 9 обещает стать настоящим прорывом в мире мобильных игровых устройств.

Поклонники игровых смартфонов с нетерпением ждут выхода новой серии ROG от ASUS. Судя по всему, производитель готовит достойную замену своим прошлогодним флагманам, включая долгожданные ROG 9 и ROG 9 Pro. Благодаря последним утечкам в Сети, мы уже можем оценить некоторые ключевые особенности и характеристики этих грядущих устройств.

реклама

Как стало известно, серия ROG 9 будет включать две модели – базовый ROG 9 и более продвинутый ROG 9 Pro. По данным источника, новинки могут дебютировать уже в первом квартале 2025 года, хотя точная дата пока не раскрывается.

Одним из главных достоинств грядущих флагманов станет использование новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 4. Согласно инсайдерской информации, этот чипсет способен похвастаться частотой свыше 4 ГГц, что обеспечит высочайшую производительность. Более того, прототипы Snapdragon 8 Gen 4 уже превзошли по результатам тестов даже флагманский Apple A17 Pro.

Помимо мощного "сердца", геймерские смартфоны ASUS получат и впечатляющие мультимедийные возможности. Так, ожидается, что они будут оснащены панелями AMOLED с частотой обновления 165 Гц и яркостью до 2500 нит. Кроме того, в их арсенале будут подсветка логотипа RGB, система охлаждения, улучшенная по сравнению с предшественниками, а также программируемая матрица Mini-LED.

Еще одной фишкой новинок станут физические кнопки для управления играми. Это позволит обеспечить более точный и удобный геймплей, особенно во время длительных игровых сессий. В остальном линейка сохранит знакомый облик серии ROG, включая мощные основные камеры.

Несмотря на обилие интересных подробностей, до официального анонса новых флагманов ASUS все же остается некоторое время. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что серия ROG 9 станет очередным шагом вперед в развитии игровых смартфонов.