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Характеристики флагманского смартфона Xiaomi 14 Civi подтверждены официально
Xiaomi готовится представить свой новый флагманский смартфон 14 Civi на индийском рынке 12 июня. Устройство обещает стать настоящим прорывом в сегменте премиальных устройств, объединив в себе передовые технологии, фирменный дизайн и впечатляющие характеристики.

В стремительно развивающемся мире смартфонов каждый новый релиз становится настоящим событием для ценителей высоких технологий. На этот раз в центре внимания оказался Xiaomi 14 Civi – долгожданный флагман китайского гиганта, который обещает стать настоящим прорывом в сегменте премиальных устройств. Компания Xiaomi не только подтвердила ключевые характеристики новинки, но и приоткрыла завесу тайны над ее безупречным дизайном и передовыми возможностями.

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Согласно официальной информации, опубликованной на микросайте Flipkart, Xiaomi 14 Civi выделяется впечатляющей тройной камерой с модулями Leica. Основной 50-мегапиксельный сенсор сочетается с 50-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 120 градусов. Передняя часть устройства оснащена двойной селфи-камерой на 32 МП, способной записывать видео в разрешении 4K.

Не менее впечатляющим является дисплей нового Xiaomi 14 Civi. Дисплей будет иметь "плавающую четырехгранную форму" и имеет разрешение 1,5K, частоту обновления 120 Гц и защиту Gorilla Glass Victus 2. Панель отличается высокой точностью цветопередачи, поддерживая более 68 миллиардов оттенков, а также технологии Dolby Vision и HDR10+.

Под капотом Xiaomi 14 Civi скрывается новейший процессор Snapdragon 8s Gen 3, работающий в паре с фирменной оболочкой HyperOS на базе Android 14. Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Корпус устройства выполнен из металла и премиальной натуральной кожи, имея толщину всего 7,4 мм.

Таким образом, Xiaomi 14 Civi предстает как потрясающий флагманский смартфон, сочетающий в себе передовые технологии, безупречный дизайн и впечатляющую автономность.

#xiaomi #смартфон #быстрая зарядка #snapdragon 8s gen 3 #дисплей 120 гц #xiaomi 14 civi #камера leica
Источник: flipkart.com
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Раскрыты характеристики Xiaomi 14 Civi
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