Командир штурмового отделения ВС РФ рассказал, как удалось нанести крупное поражение украинским силам благодаря найденному у пленного командира ВСУ телефону с приложением, раскрывающим позиции ВСУ.

Российские военные продолжают уверенно продвигаться на Донбассе, применяя при этом все доступные средства для выявления и поражения позиций ВСУ. Недавно в ходе штурма одного из опорных пунктов ВСУ под Часовым Яром российским бойцам удалось получить важную разведывательную информацию.

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Как сообщил командир штурмового отделения с позывным "DVD", в плен к российским силам попал украинский военнослужащий, оказавшийся командиром эвакуационной группы. При нем был обнаружен телефон с приложением "Крапива", в котором указаны точные координаты расположения различных подразделений ВСУ – пехоты, артиллерии, танков и резервов. Эта информация позволила нанести скоординированные артиллерийские и авиаудары по наиболее важным объектам, что в итоге обеспечило успешный штурм и взятие опорного пункта.