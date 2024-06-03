Немецкий оборонный гигант Rheinmetall представил на ведущей канадской оборонной выставке CANSEC 2024 свою новейшую линейку автономных наземных боевых машин. Эти передовые роботизированные платформы предлагают революционные возможности в области автономной навигации, управления и интеграции с системами вооружения.

Инновационные разработки в сфере робототехники и беспилотных систем стремительно меняют облик современной войны. Немецкий оборонный гигант Rheinmetall, известный своими передовыми военными технологиями, продемонстрировал на крупной канадской выставке CANSEC 2024 свои новейшие достижения в области автономных наземных боевых машин.

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Rheinmetall впервые представила на CANSEC 2024 три варианта своих прорывных беспилотных наземных систем – Mission Master SP, Mission Master XT и Mission Master CXT. Эти роботизированные платформы оснащены революционной системой автономности Rheinmetall PATH, которая наделяет их возможностями самостоятельной навигации, управления и интеграции с различными датчиками и вооружением.

Так, Mission Master SP — это низкопрофильный автономный беспилотный наземный автомобиль, предназначенный для поддержки и защиты пехоты в операциях повышенного риска. Благодаря малозаметному электродвигателю и высокой маневренности, он отлично подходит для скрытных миссий.

В свою очередь, Mission Master CXT выделяется как прочный автономный UGV, способный с легкостью транспортировать грузы массой до 1000 кг даже в самых сложных условиях. Этот A-UGV оснащен гибридной силовой установкой, обеспечивающей дальность хода до 450 км.

Rheinmetall Mission Master XT представляет собой вездеходную автономную наземную машину, предназначенную для широкого спектра задач в суровых условиях. Благодаря впечатляющей мобильности и возможностям преодолевать водные преграды, он может доставлять грузы массой до 1000 кг в самые труднодоступные районы.

Объединяющим фактором всей линейки Mission Master является комплект автономности Rheinmetall PATH, который обеспечивает широкие возможности управления, включая телеуправление с помощью различных устройств. При этом во всех кинетических операциях предусмотрено обязательное участие человека-оператора, что гарантирует безопасность применения.

Разработки Rheinmetall в области автономных наземных боевых машин демонстрируют прорывной характер современной военной робототехники. Эти высокотехнологичные платформы открывают новые возможности для повышения эффективности и безопасности боевых действий.