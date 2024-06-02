Российское правительство реализует комплексную программу по развитию беспилотной авиации, ключевыми аспектами которой являются наращивание количества БПЛА, обучение операторов и создание новых образцов беспилотной техники. Эти шаги направлены на усиление военного потенциала страны.

Укрепление оборонного потенциала является одним из приоритетных направлений для всех отраслей промышленности РФ. В этом контексте особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации, что подразумевает расширение возможностей по применению БПЛА, создание новых образцов техники и подготовку квалифицированных операторов. Совсем недавно были представлены новейшие разработки в этой сфере, которые обещают повысить эффективность военных операций.

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Стратегия развития беспилотной авиации России, реализация которой началась в 2023 году, направлена на увеличение количества БПЛА в распоряжении вооруженных сил. Это подтвердил президент Владимир Путин, подчеркнувший необходимость наращивания парка беспилотных летательных аппаратов.

Одним из ключевых шагов в этом направлении стала подготовка 3500 операторов FPV-дронов. Кроме того, Россия работает над обучением еще 1700 специалистов для управления различными типами БПЛА. Эта масштабная программа подготовки кадров поддерживается более 800 образовательными учреждениями, где было создано более 1500 новых учебных должностей.

Параллельно с кадровым обеспечением, российская оборонная промышленность активно разрабатывает новые образцы беспилотной техники. Холдинг "Высокоточные комплексы" представил многоцелевые роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги", которые могут применяться для уничтожения живой силы, техники и укреплений противника. Эти компактные и маневренные машины также способны выполнять задачи по доставке и эвакуации.

Концерн "Калашников" также продемонстрировал новейшие БПЛА, такие как разведывательный микровертолет "Каракурт" и ударный "СКАТ 350М". Кроме того, была представлена подъемная система "Квазимачта", которая обеспечивает высокоскоростную связь и может работать в режиме радиомолчания.

Эксперты отмечают, что все эти разработки созданы с учетом ведущих тенденций в российском оборонном секторе и предоставляют практические решения для различных военных операций, включая действия на территории Украины.

Таким образом, Россия предпринимает комплексные усилия по укреплению своего беспилотного потенциала, наращивая как количество БПЛА, так и уровень подготовки операторов. Эти шаги рассматриваются как ключевые для повышения эффективности и мобильности будущих военных миссий.