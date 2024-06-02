Новинка замечена на сайтах сертификационных органов, которые раскрывают некоторые ее характеристики, в том числе более крупный гибкий экран и усовершенствованную аппаратную платформу.

Складные смартфоны становятся все более популярной и востребованной категорией мобильных устройств. Одним из пионеров этого направления выступает компания Motorola, которая уже представила несколько поколений своего легендарного Razr. Теперь же производитель готовится к дебюту следующей модели в этой линейке – Razr 50.

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Новый складной смартфон Motorola Razr 50 уже засветился на нескольких авторитетных сертификационных сайтах, что говорит о его скором анонсе. Модель с номером XT2453-1 была замечена на площадках Евразийской экономической комиссии (ЕЭС) и Управления по телекоммуникациям и цифровым технологиям Объединенных Арабских Эмиратов (TDRA).

Примечательно, что список TDRA напрямую подтверждает название устройства – Motorola Razr 50. Это следующая итерация легендарной линейки складных смартфонов компании, призванная составить конкуренцию моделям от Samsung и других производителей.

По предварительным данным, новый Razr 50 получит ряд улучшений по сравнению с предыдущим поколением. Так, ожидается, что складной экран устройства будет увеличен по размеру, а в качестве "сердца" выступит восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 7300X. Кроме того, смартфон может быть оснащен 50-мегапиксельной основной камерой и поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Дополнительные подробности о Motorola Razr 50, такие как точные размеры экранов, емкость аккумулятора и другие спецификации, пока что остаются в секрете. Но учитывая появление новинки на сертификационных площадках, анонс Razr 50 может состояться в ближайшее время.

Стоит отметить, что Motorola рассматривает складные смартфоны как одно из ключевых направлений своего развития. Поэтому новый Razr 50 наверняка получит серьезные улучшения, чтобы составить достойную конкуренцию другим игрокам на этом перспективном рынке.