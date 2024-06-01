Fable Studios, известная своими инновационными разработками в области интерактивных медиа, представила новую платформу Showrunner, позволяющую пользователям создавать собственные телешоу с использованием технологий искусственного интеллекта. Эта революционная разработка обещает изменить индустрию развлечений, предоставляя инструменты для каждого желающего стать шоураннером.

Современные технологии меняют индустрию развлечений, предоставляя новые возможности для творчества и самовыражения. Одной из таких инноваций стала платформа Showrunner, разработанная калифорнийской компанией Fable Studios. Данная система позволяет пользователям генерировать собственные телевизионные проекты с помощью искусственного интеллекта, тем самым превращая мечту о создании собственного шоу в реальность.

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Fable Studios, известная своими достижениями в области интерактивных медиа, включая премию «Эмми», на этой неделе анонсировала новую платформу под названием Showrunner. Это революционная разработка, которая, по словам генерального директора компании Эдварда Саатчи, позволит пользователям "писать, озвучивать и анимировать эпизоды своих собственных шоу".

Ключевая особенность Showrunner заключается в использовании технологий искусственного интеллекта для создания контента. Платформа обучена на "общедоступных данных" и может генерировать полноценные эпизоды по простым текстовым подсказкам длиной от пары слов до сотни. Пользователи получат возможность редактировать диалоги, кадры и сюжетные линии, формируя свое уникальное видение будущего сериала.

Компания уже продемонстрировала возможности Showrunner, создав девять коротких эпизодов "Южного парка" исключительно с помощью искусственного интеллекта. Эти экспериментальные работы набрали миллионы просмотров, что подтверждает зрительский интерес к подобного рода контенту.

По словам Саатчи, Showrunner призван стать "Netflix с ИИ", позволяя пользователям воплощать в жизнь свои творческие идеи и истории. Лучшие эпизоды, созданные сообществом, даже могут быть включены в официальные выпуски сериала, принося авторам вознаграждение. Эти эксперименты стали основой для исследовательской работы, которая в итоге легла в основу разработки Showrunner.

Платформа Showrunner обещает революцию в индустрии развлечений, предоставляя каждому возможность стать создателем своего собственного телевизионного шоу. Это смелый шаг в сторону большего вовлечения аудитории в процесс создания контента, где граница между потребителем и производителем стирается. Остается лишь наблюдать, как эта революция будет развиваться в ближайшем будущем.

Посмотреть видео «ANNOUNCING SHOWRUNNER» вы можете, перейдя по ссылке на платформу Х (ранее Твиттер).