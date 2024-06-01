Стартап по клонированию голоса ElevenLabs представил новый инструмент для создания широкого спектра звуковых эффектов с помощью простых подсказок.

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта позволяет автоматизировать все больше процессов в сфере медиа и развлечений. Недавно компания ElevenLabs, известная своими разработками в области клонирования голоса, представила инновационное решение для упрощения и ускорения создания звуковых эффектов.

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Стартап ElevenLabs 31 мая объявил о запуске нового инструмента под названием "Sound Effects", который позволяет генерировать звуковые эффекты на основе простых пользовательских подсказок. Этот инструмент может стать настоящим прорывом для авторов, режиссеров и разработчиков видеоигр, упрощая и ускоряя процесс создания аудиоконтента.

Ранее ElevenLabs уже представила технологию клонирования человеческих голосов, которая позволяет воссоздавать речь с высокой достоверностью. Теперь компания расширяет свои возможности, предлагая инструмент для генерации разнообразных звуковых эффектов - от взрывов до природных шумов.

Пользователи могут создавать до 22-секундных аудиоклипов, вводя простые подсказки в интерфейс "Sound Effects". Платформа предлагает несколько вариантов сгенерированных звуков, которые можно использовать в своих проектах. Бесплатные пользователи ограничены лимитом в 10 000 символов в месяц, в то время как подписчики платных тарифов могут использовать коммерческие лицензии на звуки.





По словам представителей ElevenLabs, новый инструмент был создан для "быстрого, доступного и масштабного создания насыщенных и захватывающих звуковых ландшафтов". Он дополняет существующие на рынке библиотеки звуковых эффектов, которые могут быть дорогими или неподходящими для конкретных проектов.

Другие разработчики ИИ также работают над подобными решениями. Так, в прошлом году компания Stability AI выпустила Stable Audio, а Meta представила модель AudioCraft для генерации естественных звуков. Однако метод от ElevenLabs заключается в интеграции технологии клонирования голоса с возможностью создания широкого спектра звуковых эффектов по одной простой подсказке.