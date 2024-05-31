Израильская система ПВО "Железный купол" доказала свою высокую эффективность в борьбе с ракетами и боеприпасами. Сердцем этой системы является ракета-перехватчик "Тамир", которая может стать ключевым решением для истребителей в противодействии беспилотникам и крылатым ракетам. Благодаря своей маневренности, точности и относительно низкой стоимости, "Тамир" может помочь сократить дефицит ракет дальнего действия и улучшить обороноспособность.

В современном мире обороны и военных технологий одной из наиболее острых проблем является обеспечение эффективного и экономичного противовоздушного прикрытия от угроз с низким радарным профилем, таких как беспилотники и крылатые ракеты. Традиционные ракетные системы ПВО, несмотря на свою действенность, зачастую оказываются слишком дорогими и ограниченными по количеству для эффективного противодействия этим целям. Сайт TWZ опубликовал статью, в которой высказано мнение, что для ВС США на помощь может прийти испытанная временем израильская ракета-перехватчик "Тамир", которая при сравнительно невысокой стоимости демонстрирует высокую эффективность.

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Израильская система ПВО "Железный купол", созданная консорциумом Rafael, IAI и Raytheon, хорошо известна своей способностью отражать обстрелы из десятков и сотен ракет и других снарядов. В настоящее время эта система закупается Корпусом морской пехоты США для защиты от беспилотников и крылатых ракет. Ключевым элементом "Железного купола" является ракета-перехватчик "Тамир" – маневренное и точное оружие, которое также используется в военно-морских силах как часть системы C-Dome.

"Тамир" — это относительно недорогое, как сообщает TWZ, но при этом проверенное временем и боевым опытом оружие, которое может стать ценным активом в борьбе с растущей угрозой со стороны малоразмерных и дешевых беспилотников и крылатых ракет. Эти цели, зачастую летящие по заранее заданному маршруту, не обладают высокой маневренностью и могут быть эффективно поражены ракетами, уступающими по стоимости современным ракетам "воздух-воздух".

"Тамир" весит около 91 кг и имеет длину около 3 метра, что сопоставимо с ракетой AIM-9X "Сайдвиндер". Но главное отличие состоит в том, что "Тамир" оснащен активной радиолокационной головкой самонаведения, в отличие от инфракрасной ГСН у "Сайдвиндера". Это делает "Тамир" более эффективным против целей с низким тепловым следом, таких как беспилотники. Кроме того, "Тамир" комплектуется осколочно-фугасной боевой частью с неконтактным взрывателем, что также улучшает его возможности против подобных угроз.

Одним из ключевых преимуществ "Тамира" является его сравнительно низкая стоимость – около $50,000-$150,000 за единицу, что почти в два раза дешевле, чем AIM-9X "Сайдвиндер". Это значительно улучшает соотношение стоимости ракеты к стоимости уничтожаемой цели, устраняя один из основных недостатков использования дорогостоящих ракет ПВО для борьбы с дешевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

Важно отметить, что "Тамир" уже несколько лет находится в серийном производстве, что обеспечивает возможность быстрого наращивания его выпуска при необходимости. Кроме того, ракета постоянно совершенствуется на основе боевого опыта Израиля, что делает ее одной из самых проверенных и надежных современных зенитных ракет.

Интеграция "Тамира" на истребителях могла бы значительно расширить возможности авиации в противодействии беспилотникам и крылатым ракетам. Благодаря своим небольшим размерам и весу, ракета может размещаться там, где сейчас находятся ракеты AIM-9X "Сайдвиндер". При запуске с истребителя ее дальность действия также возрастет по сравнению с наземными пусками. Кроме того, датчики самолета могут помочь в обнаружении и наведении на цель.

Как считает TWZ, "Тамир" не станет абсолютным решением проблемы, но он может стать ценным дополнением к арсеналу истребителей, обеспечивая экономически эффективный и проверенный способ противодействия угрозам с низким радарным профилем. Совместно с другими средствами борьбы, такими как более дорогие ракеты "воздух-воздух" или системы направленной энергии, "Тамир" может помочь создать многоуровневую и гибкую систему обороны.