Олаф Шольц, глава правительства Германии, категорически исключил возможность отправки немецких военнослужащих на территорию Украины. Кроме того, он высказался против введения бесполетной зоны над страной, опасаясь развязывания войны между НАТО и Россией.

На фоне продолжающегося российского военного вторжения на Украину, позиция Германии по этому вопросу остается ключевой. Канцлер Олаф Шольц на днях в очередной раз обозначил свое твердое неприятие прямого вовлечения Германии в вооруженный конфликт.

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Шольц ясно дал понять, что Германия "не хочет идти туда с нашими солдатами". Комментируя идею введения бесполетной зоны над Украиной, он подчеркнул, что этот шаг со стороны Запада означал бы прямое вовлечение своих вооруженных сил в происходящий на Украине конфликт.

По словам канцлера, необходимо любой ценой предотвратить развязывание войны между НАТО и Россией. Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем такого конфликта не произойдет, и не исключил возможности возврата к дипломатическим переговорам.

Шольц назвал "безрассудным" предложение о создании бесполетной зоны, поскольку это подразумевало бы необходимость сбивать вражеские самолеты, что неминуемо спровоцировало бы войну с Россией.

Таким образом, позиция главы германского правительства состоит в категорическом отказе от ввода немецких войск на Украину или каких-либо других действий, которые могли бы привести к прямому военному столкновению между НАТО и Россией.