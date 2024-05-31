Компания MediaTek представила два новых высокопроизводительных процессора Dimensity 7300 и Dimensity 7300X, созданных по 4-нм техпроцессу. Чипы обеспечивают существенный прирост энергоэффективности, возможностей фото- и видеосъемки, а также поддержку инновационных форм-факторов мобильных устройств.

Современные смартфоны сегодня представляют собой не просто средства связи, а многофункциональные устройства, предлагающие пользователям передовые технологии для работы, развлечений и ежедневных задач. Чтобы удовлетворить потребности взыскательных потребителей, производители комплектующих постоянно работают над повышением производительности и энергоэффективности своих решений. Сегодня компания MediaTek сделала важный шаг в этом направлении, представив новые чипсеты Dimensity 7300 и Dimensity 7300X.

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Новые процессоры MediaTek Dimensity 7300 и Dimensity 7300X, построенные по передовому 4-нанометровому техпроцессу, призваны обеспечить существенное повышение производительности и энергоэффективности мобильных устройств следующего поколения. Ключевым отличием Dimensity 7300X является поддержка двухэкранных складных гаджетов, что открывает новые возможности для инновационных форм-факторов.

Оба чипсета оснащены восьмиядерным процессором с четырьмя высокопроизводительными ядрами Arm Cortex-A78 и четырьмя энергоэффективными Cortex-A55. По сравнению с предшествующим Dimensity 7050, новинки демонстрируют до 25% меньшее энергопотребление. Совместная работа процессора с графическим ядром Mali-G615 и фирменной технологией MediaTek HyperEngine обеспечивает на 20% более высокую частоту кадров и на 20% повышенную энергоэффективность в играх по сравнению с альтернативными решениями.

Не менее впечатляющими являются и возможности мультимедийной подсистемы чипов Dimensity 7300. Они оснащены 12-битным HDR-ISP Imagiq 950 с поддержкой основных камер до 200 МП, предлагая передовые функции обработки изображений, такие как шумоподавление, распознавание лиц и HDR-видео. Производительность съемки с живым фокусом выросла на 30%, а скорость обработки фотографий на 50% по сравнению с Dimensity 7050.

Для тех, кто ценит совершенное качество мультимедийного контента, процессоры Dimensity 7300 располагают поддержкой дисплеев WFHD+ с 10-битным цветом и глобальных HDR-стандартов, значительно улучшающих впечатления от просмотра. Dimensity 7300X также примечателен поддержкой двухэкранных складных устройств, что позволит производителям создавать еще более инновационные мобильные решения.

Помимо высокой производительности и богатого функционала, новые чипсеты MediaTek отличаются и значительными улучшениями в области энергоэффективности. Технология MediaTek 5G UltraSave 3.0+ обеспечивает до 30% экономии энергии при работе в сетях 5G ниже 6 ГГц, а поддержка агрегации несущих 3CC гарантирует максимально высокие скорости передачи данных. Дополняют картину возможности высокоскоростного Wi-Fi 6E и поддержка двух 5G SIM-карт с VoNR.