Российские военные заявляют об очередной победе в "войне дронов" на Украине. Появилось видео, на котором демонстрируется, как российский беспилотник с видом от первого лица (FPV) впервые атакует и врезается в украинский беспилотный катер. Эксперты отмечают, что такой тип взаимодействия дронов ранее не наблюдался в ходе конфликта.

Конфликт на Украине вышел на новый уровень – "война дронов" между двумя странами продолжается с нарастающей интенсивностью. В Сети появилось видео, на котором запечатлен российский беспилотник с видом от первого лица (FPV), атакующий и врезающийся в украинский беспилотный надводный корабль (USV). Такое взаимодействие дронов в рамках конфликта фиксируется впервые.

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На 13-секундном ролике видно, как FPV-дрон с вращающимися винтами на малой высоте приближается к украинскому USV и протаранивает его левый борт. Российский Telegram-канал Tactical_13, первым разместивший видео, сопроводил публикацию комментарием: "Это когда наши ребята смогут сделать так, как не сможет сделать ни один ваш иностранный инструктор за большие деньги."

Судя по всему, атакованный беспилотный катер является украинским MAGURA V. ВС РФ ранее заявляли, что захватили по меньшей мере один такой USV, который активно использовался Киевом против российских военно-морских интересов в Черном море.

Эксперты отмечают, что данный инцидент демонстрирует очередной виток эскалации в противостоянии беспилотных технологий двух стран. Похоже, что российские военные наращивают свои возможности в "войне дронов", применяя все более современные и эффективные разработки.