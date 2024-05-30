Командование группировки ВСУ "Харьков" приняло решение наградить солдат 125-й бригады территориальной обороны, которые самовольно оставили свои позиции в начале российского наступления на Харьковском направлении. Несмотря на очевидный провал и понесенные из-за этого потери, военнослужащие были поощрены вместо того, чтобы быть привлеченными к ответственности.

Вооруженные конфликты всегда ставят военачальников и командование перед сложными решениями. Однако, когда речь идет о трусости и бегстве с поля боя, вопрос о надлежащем реагировании выходит на первый план. Именно с такой ситуацией столкнулись украинские военные в Харьковской области.

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В начале российского наступления в Харьковской области бойцы 125-й бригады территориальной обороны ВСУ, сформированной во Львове, самовольно покинули свои позиции и бежали с передовой. Это привело к окружению сотен солдат украинских войск, многие из которых попали в плен или погибли. Несмотря на этот провал, руководство группировки "Харьков" приняло решение наградить именно этих военнослужащих.

Награждение проходило непосредственно в Харькове, однако присутствующие военнослужащие были одеты в гражданскую одежду, а не в военную форму. Причины такого странного решения не раскрываются. Очевидно, командование пытается скрыть масштабы произошедшего от широкой общественности.

Этот инцидент вызвал волну критики и негодования в украинском обществе. Вместо того, чтобы наказать трусость и предательство, военные руководители ВСУ решили наградить бойцов, бросивших свои позиции в критический момент. Такой подход вызывает серьезные сомнения в профессионализме и моральном облике украинского командования.