Компания ARM анонсировала свои новые процессорные ядра следующего поколения, построенные на базе улучшенной архитектуры Armv9.2. Эти ядра, включая Cortex-X925, A725 и A520, обещают значительное увеличение производительности и энергоэффективности для флагманских смартфонов 2025 года.

Индустрия мобильных процессоров продолжает динамично развиваться, и компания ARM, являющаяся ведущим поставщиком ядер для большинства флагманских чипсетов, только что анонсировала свою следующую линейку высокопроизводительных и энергоэффективных ядер. Новая архитектура Armv9.2 обещает значительные улучшения производительности и эффективности, которые мы увидим в топовых смартфонах уже в 2025 году.

реклама

Компания ARM представила свои новые процессорные ядра Cortex-X925, Cortex-A725 и Cortex-A520, построенные на базе усовершенствованной архитектуры Armv9.2. Эти ядра предназначены для использования в следующем поколении флагманских мобильных чипсетов от ведущих производителей, таких как Samsung, MediaTek и Qualcomm.

Флагманское ядро Cortex-X925 является преемником Cortex-X4 и обещает 15% прирост производительности IPC (инструкций за такт). Благодаря переходу на 3-нанометровый техпроцесс и возможности работать на частоте до 3,6 ГГц, общий прирост производительности достигает 36%. Кроме того, производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом, повышается на 46% по сравнению с предыдущим поколением.

Более энергоэффективное ядро Cortex-A725 на 25% превосходит по эффективности своего предшественника Cortex-A720. Переход на 3-нм техпроцесс и увеличение кэш-памяти второго уровня позволили добиться значительного повышения производительности при меньшем энергопотреблении.

Кроме того, Cortex-A520 также перешел на 3-нм техпроцесс, что позволило дополнительно снизить энергопотребление по сравнению с Cortex-A510.

Ожидается, что новая линейка ядер Armv9.2 станет основой для флагманских мобильных чипсетов ведущих производителей, которые мы увидим в смартфонах 2025 года. Эти чипсеты обещают значительные улучшения в производительности, энергоэффективности и интеграции передовых технологий искусственного интеллекта, что позволит создавать еще более мощные и функциональные мобильные устройства.