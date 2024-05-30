Международная группа правоохранительных органов арестовала гражданина Китая, который на протяжении почти десяти лет управлял крупнейшей в мире сетью зараженных компьютеров, используя их для хищения миллиардов долларов у финансовых учреждений и госпрограмм. Общий ущерб от его деятельности оценивается в более чем $5,9 млрд.

Очередная победа мирового сообщества в борьбе с киберпреступностью. Совместные усилия правоохранительных органов из нескольких стран привели к задержанию одного из самых крупных и опасных киберпреступников современности. Преступнику удавалось оставаться на свободе почти целое десятилетие, однако в итоге его масштабная схема была раскрыта и пресечена.

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По данным следствия, 35-летний гражданин Китая Юньхэ Ван на протяжении многих лет руководил гигантской сетью зараженных вирусами компьютеров, насчитывавшей около 19 миллионов устройств по всему миру. Эта сеть, получившая название "911 S5", использовалась для совершения масштабных хищений у финансовых учреждений, владельцев кредитных карт и государственных программ поддержки.

Как сообщает Министерство юстиции США, с помощью "зомби-компьютеров" под управлением Вана злоумышленники украли миллиарды долларов. Общий ущерб от его преступной деятельности оценивается более чем в $5,9 миллиарда. В ходе расследования также было установлено, что Ван использовал свои незаконные доходы для покупки многочисленной недвижимости в разных странах мира.

В результате совместной международной операции с участием ФБР, полиции Сингапура и Таиланда Юньхэ Ван был задержан. Кроме того, у него было изъято $29 миллионов в криптовалюте. Министерство юстиции США выразило благодарность всем правоохранителям, чьи усилия позволили нанести такой значимый удар по крупнейшей в истории киберпреступной сети.