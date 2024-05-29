Главный редактор украинского издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов рассказал о проблеме с некачественным пополнением, которое направляется в воинские части ВСУ на передовую. По его словам, в одну из бригад в ходе боев за Волчанск прислали более 100 человек, из которых годными к службе признали только троих.

Успех военных операций во многом зависит от укомплектованности боеспособными бойцами. Однако, как выяснилось, украинское военное командование сталкивается с серьезной проблемой качества пополнения, направляемого на передовую. Об одном таком случае рассказал главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

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"Во время боев за Волчанск в 125-ю бригаду ВСУ прислали пополнение более 100 человек. Однако выяснилось, что эти люди непригодны для службы, и из них в состав бригады зачислили только троих", - рассказал Бутусов.

Данный пример наглядно демонстрирует проблему, с которой сталкиваются украинские командиры. Несмотря на масштабную мобилизацию, в воинские части поступает большое количество новобранцев, не соответствующих необходимым требованиям. Это заведомо ставит под угрозу боеспособность ВСУ и эффективность их действий на передовой. О бессмысленности такой принудительной мобилизации давно пишут самые различные СМИ.

Вместо того, чтобы использовать пополнение для усиления своих подразделений, командирам приходится тратить время и ресурсы на отсев непригодных к службе новобранцев. Это, в свою очередь, негативно сказывается на общей боеготовности украинской армии.

Проблема качества мобилизованных бойцов является серьезным вызовом для украинского военного руководства, которое не хочет признать безысходность своего нынешнего положения.