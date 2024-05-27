Стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI привлек рекордное финансирование в размере 6 миллиардов долларов. Это один из крупнейших раундов инвестиций в зарождающуюся отрасль разработки инструментов ИИ.

Корпорации по всему миру продолжают активно инвестировать в сферу искусственного интеллекта, стремясь занять выгодные позиции в этом стремительно развивающемся секторе. На этом фоне особое внимание привлекает новость о том, что Илон Маск, известный своей предпринимательской деятельностью, привлек гигантские инвестиции для своего стартапа xAI.

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Стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI привлек 6 миллиардов долларов в раунде финансирования серии B. Это знаменует собой одну из крупнейших инвестиций в зарождающуюся отрасль разработки инструментов ИИ.

Маск, ранее активно поддерживавший OpenAI, теперь является конкурентом этой компании. В ноябре прошлого года он запустил Grok - чат-бота, который стал конкурентом популярного ChatGPT от OpenAI. Теперь Маск планирует использовать привлеченные 6 миллиардов долларов для вывода на рынок новых продуктов xAI, создания передовой инфраструктуры и ускорения разработки технологий будущего.

Венчурные компании Marquee, включая Sequoia Capital и Andreessen Horowitz, приняли участие в раунде финансирования xAI. Предварительная оценка стартапа составила 18 миллиардов долларов, что делает его одним из наиболее ценных игроков в быстрорастущей сфере ИИ.

Для сравнения, корпорация Microsoft инвестировала около 13 миллиардов долларов в OpenAI, а Amazon.com Inc. вложила около 4 миллиардов долларов в Anthropic – еще одну компанию, занимающуюся разработкой технологий искусственного интеллекта.