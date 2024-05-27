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Пекин вкладывает 47,5 млрд долларов в борьбу за технологическое превосходство над США
Китай создал крупнейший в стране инвестиционный фонд полупроводников, чтобы стимулировать развитие отечественной индустрии микросхем. Это последняя попытка Пекина достичь самодостаточности в этой стратегически важной сфере в условиях растущего противостояния с США.

Технологическое превосходство становится все более значимым фактором в геополитическом противостоянии между США и Китаем. Растущая экономическая и технологическая мощь Китая вызывает серьезные опасения в Вашингтоне, который предпринимает беспрецедентные меры, чтобы сдержать прогресс Поднебесной в стратегически важных отраслях, таких как полупроводниковая промышленность.

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Китай сделал очередной шаг в рамках своей стратегии по наращиванию технологического потенциала страны, учредив крупнейший в истории национальный инвестиционный фонд для поддержки полупроводниковой промышленности. Как сообщает агентство Bloomberg, третий этап формирования так называемого "Большого фонда" завершился в мае этого года, и китайским властям удалось собрать рекордные 47,5 миллиарда долларов.

Этот фонд, первая версия которого была создана еще около 10 лет назад, является ключевым инструментом реализации промышленной политики Китая, нацеленной на достижение технологической независимости страны. Предыдущие этапы наполнения Большого фонда позволили китайским производителям чипов, таким как SMIC и YMTC, существенно продвинуться в своем развитии. Новый, третий этап сбора средств, как ожидается, также будет направлен на финансирование перспективных проектов в этой стратегически важной отрасли.

Пекин стремится нарастить собственные производственные мощности в сфере полупроводников на фоне ужесточения экспортных ограничений, введенных администрацией Байдена. США предприняли беспрецедентные шаги, чтобы ограничить доступ Китая к передовым микрочипам и оборудованию для их производства, что вынуждает Пекин наращивать инвестиции в менее совершенные, но более доступные технологии.

Китай рассматривает свои инвестиции в полупроводниковую промышленность как критически важные для обеспечения технологического суверенитета страны и снижения зависимости от западных поставщиков. На этом фоне новости о рекордных вливаниях в Большой фонд уже вызвали рост акций ведущих китайских производителей чипов.

#полупроводники #китай #инвестиции #микросхемы #торговые войны #большой фонд #технологическое превосходство
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Долговые обязательства пяти крупнейших компаний составляют 56% капитала банковского сектора
Китай создал фонд с уставным капиталом в $47,5 млрд для поддержки производителей чипов
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