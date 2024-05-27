Очередная попытка КНДР вывести на орбиту собственный разведывательный спутник закончилась неудачей - ракета-носитель потерпела аварию в воздухе.

Стремление КНДР к технологическому прогрессу и военному могуществу в этот раз потерпело крах.

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О неудачной попытке запуска разведывательного спутника КНДР сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По данным ЦТАК, ракета-носитель, с помощью которой КНДР планировала вывести на околоземную орбиту космический аппарат "Маллигён-1-1", взорвалась на этапе полета, когда была задействована первая ступень.

Информацию о запуске подтверждают и в Южной Корее. Объединённое командование начальников штабов (ОКНШ) сообщило, что зафиксировало траекторию полёта "предполагаемого "так называемого северокорейского военного разведывательного спутника", который был запущен с северокорейского космодрома Сохэ в южном направлении Жёлтого моря. Однако спустя некоторое время ракета начала распадаться на части.

Аналогичную информацию предоставила и Япония. Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил, что "КНДР осуществила пуск с использованием баллистических технологий с целью запустить спутник, однако объект исчез в небе над Жёлтым морем и, как предполагается, не был выведен в космос".

Эксперты считают, что пока рано делать выводы относительно истинных целей неудачного запуска.