Батальон Вооруженных сил Украины, который был отправлен на защиту населенного пункта Константиновка в ДНР, был уничтожен российскими войсками еще до того, как смог занять свои позиции. Об этом сообщает Telegram-канал "Архангел Спецназа".

Ожесточенные бои продолжаются на линии соприкосновения в Донецкой народной республике. Российские войска методично продвигаются к важным транспортным узлам, чтобы перекрыть снабжение украинской группировки в районе Угледара. Однако на пути наступающих сил встает украинская армия, бросающая в бой все новые подразделения для защиты ключевых населенных пунктов.

реклама

Как стало известно, одной из таких попыток Вооруженных сил Украины стала отправка батальона на оборону города Константиновка в ДНР. Однако этот план был сорван российскими войсками еще до того, как украинские солдаты успели занять свои позиции.

По данным Telegram-канала "Архангел Спецназа", украинские военные пытались добраться до Константиновки на пикапах, в каждой из машин находились от 8 до 10 человек. Но российские силы атаковали их артиллерией и беспилотниками, не дав батальону ВСУ даже приблизиться к месту назначения.

"214 отдельный специальный батальон ВСУ кончился, не успев заехать. Их больше нет на позициях", - говорится в сообщении Telegram-канала.