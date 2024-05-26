Эта версия снижает ряд системных требований и расширяет поддержку различных процессоров, что может упростить разработку и использование таких устройств.

Мир устройств "Интернета вещей" (IoT) постоянно развивается, и Microsoft стремится обеспечить своих партнеров и разработчиков подходящей операционной системой для этого рынка. Выпуск новой версии Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 демонстрирует стремление компании адаптировать свою флагманскую ОС к потребностям устройств фиксированного назначения.

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Анонсированная Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 предназначена для специализированных устройств, таких как банкоматы, терминалы, цифровые вывески и промышленные системы автоматизации. В отличие от традиционных ПК, эти устройства, как правило, имеют фиксированный набор задач и ограниченные системные характеристики.

Одним из ключевых изменений в новой версии LTSC является снижение минимальных системных требований. Теперь устройства могут работать на 16 ГБ оперативной памяти, что значительно ниже стандартных 32 ГБ для обычной Windows 11. Кроме того, требования к модулю TPM (Trusted Platform Module) и безопасной загрузке больше не являются обязательными.

Также впечатляет расширение поддерживаемых процессоров. Помимо платформ AMD, Intel и NXP, которые были доступны в предыдущей версии, Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 теперь поддерживает некоторые процессоры Qualcomm. Это совпадает с анонсом Microsoft о запуске ноутбуков Surface на чипах Snapdragon от Qualcomm.

Наконец, требования к графике и дисплею также стали более гибкими. Теперь можно использовать устройства с поддержкой только DirectX 10 или вообще без поддержки DirectX, а также нестандартные или даже безэкранные конфигурации. Такая гибкость необходима для широкого спектра специализированных IoT-устройств.

Эти изменения в системных требованиях обусловлены фиксированным назначением устройств под управлением Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Как правило, на них работает не более пяти приложений одновременно, а функциональность ограничена по сравнению с обычными ПК. Кроме того, данная версия не включает некоторые широкие возможности и функции безопасности стандартной Windows 11, так как они не нужны для замкнутых, защищенных устройств.

Релиз Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 демонстрирует стремление Microsoft адаптировать свою флагманскую ОС к потребностям рынка специализированных устройств. Снижение системных требований и расширение аппаратной поддержки должны упростить разработку и внедрение таких решений на базе Windows в будущем.