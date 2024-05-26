Правительство Амурской области объявило о подписании соглашения о сотрудничестве между крупнейшим логистическим терминалом региона ТЛТ "Каникурган" и интернет-ритейлером Ozon. Стороны договорились развивать перевозки экспресс-грузов между Россией и Китаем, используя выгодное географическое положение Амурской области.

Амурская область на протяжении многих лет играет ключевую роль в развитии торгово-экономических связей между Россией и Китаем. Расположенное вдоль самого протяженного участка российско-китайской границы, Приамурье обладает уникальным географическим положением, которое активно используется для выстраивания эффективных логистических маршрутов. Очередным шагом в этом направлении стало подписание соглашения между крупнейшим таможенно-логистическим терминалом региона и ведущим российским интернет-ритейлером.

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Правительство Амурской области сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве между таможенно-логистическим терминалом (ТЛТ) "Каникурган" и компанией Ozon. Стороны договорились развивать и укреплять сотрудничество в сфере перевозок экспресс-грузов между Россией и Китаем.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, выгодное географическое положение региона и переориентация российской экономики на Восток привлекают в Приамурье крупные компании из разных сфер. "Инфраструктура "Амурского коридора" востребована как у крупных российских, так и у китайских компаний. Сотрудничество поможет не только увеличить объемы грузопотока между странами, но и расширить географию собственных сервисов за счет взаимовыгодного пользования комплексом логистических и складских услуг", - подчеркнул глава региона.

В рамках соглашения Ozon планирует занять более 2 тыс. кв. м складских территорий ТЛТ "Каникурган". По словам генерального директора терминала Леонида Третьякова, это сотрудничество "создаст соответствующие возможности, как для самого ТЛТ, так и для Амурского региона и всего Дальнего Востока".

Таким образом, партнерство ТЛТ "Каникурган" и Ozon позволит не только нарастить грузопотоки между Россией и Китаем, но и окажет положительный мультипликативный эффект на развитие малого и среднего бизнеса в Амурской области.