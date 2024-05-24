Согласно информации из российских источников, один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил побег, угнав украинский танк Т-64.

События, происходящие на линии фронта в ходе специальной военной операции, далеко не всегда бывают трагическими.

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По информации российского Telegram-канала Mash, 39-летний военнослужащий ВСУ Максим Лихачев, уроженец города Сватово, самовольно оставил расположение своей части и перешел на сторону российских войск. Более того, он умудрился угнать украинский танк Т-64 и на нем прибыть на позиции ВС РФ.

Как сообщается, Лихачев некоторое время назад связался с российскими военными и заранее договорился о своем переходе на их сторону. Приближаясь к траншеям российских войск, танкист ВСУ даже задрал ствол машины высоко вверх, чтобы обозначить себя и избежать случайного обстрела.

По словам бывшего заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова, который опубликовал соответствующее видео, Лихачев решился на этот шаг, чтобы "обезопасить себя от выстрела в спину" со стороны своих сослуживцев. При этом украинская армия, как отмечается, в настоящее время испытывает острый дефицит танков.