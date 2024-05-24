Нынешняя мэрия Харькова поделилась планами по возведению поистине грандиозного подземного комплекса, который по своим масштабам можно назвать "городом под городом". Стоимость этого амбициозного проекта оценивается в 225 млн евро, а его реализация позволит создать подземное пространство площадью 236 тысяч квадратных метров.

На днях мэр города Игорь Терехов заявил о планах по строительству целого подземного комплекса, который, по сути, станет "вторым Харьковом" под землей.

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Как сообщает украинское издание "Страна.ua", Терехов раскрыл детали этого амбициозного плана. Согласно проекту, в Харькове будет построен масштабный подземный комплекс площадью 236 тысяч квадратных метров. Он будет иметь 5 этажей и включать в себя школы, медицинские учреждения, торговый центр и коворкинг-пространство.

Примечательно, что, по словам мэра, подземный "город" будет связан с Харьковским метрополитеном "безопасным прямым сообщением". Кроме того, сам комплекс обеспечат "защитной кровлей", что, вероятно, предполагает разработку системы вентиляции и жизнеобеспечения.

Стоимость этого масштабного проекта оценивается в €225 млн. На данный момент городские власти ищут инвесторов, готовых вложиться в его реализацию. Однако возникает закономерный вопрос: насколько реально строительство столь дорогостоящего подземного комплекса в условиях, когда Харьков уже столкнулся с проблемами энергоснабжения из-за разрушения инфраструктуры?

Сможет ли "подземный Харьков" оправдать себя практически – покажет время и ход реализации этого проекта.