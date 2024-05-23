Китай продолжает активно развивать свои бронетанковые силы, разрабатывая перспективные образцы техники, соответствующие требованиям современного поля боя. На этот раз в социальных сетях были обнародованы фотографии двух уже полностью готовых экземпляров нового танка четвертого поколения.





В начале текущего года стало известно, что Китай занимается разработкой нового танка четвертого поколения. И вот теперь в социальных сетях появились фотографии двух полностью готовых образцов этой боевой машины.

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Новый китайский танк имеет необитаемую башню, по компоновке напоминающую российский Т-14 "Армата". Хотя башни самих машин укутаны брезентом, другие элементы конструкции хорошо просматриваются на снимках.

Предположительно, за основу для создания нового танка был взят состоящий на вооружении ZTQ-15. Его массовые характеристики – более 30 тонн, а мощность двигателя составляет 1000 лошадиных сил. Вооружение включает 105-мм пушку с автоматизированной системой заряжания.

Одной из интересных особенностей новой боевой машины является гидропневматическая подвеска, позволяющая изменять клиренс. На крыше необитаемого боевого модуля размещена дистанционно управляемая установка, способная нести как 12,7-мм пулемет, так и 35-мм автоматический гранатомет.

Кроме того, корпус танка оснащен разнообразными датчиками не только в лобовой, но и по бортовым частям. Это может говорить о возможности использования машины в беспилотном режиме. Также сообщается, что танк получил комплексы активной защиты, существенно повышающие его шансы на выживание.