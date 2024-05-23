Компания Xiaomi в лице своего суббренда Poco представила новую линейку смартфонов - Poco F6 и Poco F6 Pro. Новинки сочетают в себе мощные характеристики, характерные для флагманских устройств, и относительно доступную цену.

Компания Xiaomi известна своей способностью создавать доступные, но при этом высокопроизводительные смартфоны. Сегодня бренд Poco, входящий в экосистему Xiaomi, представил новую линейку устройств – Poco F6, которая призвана стать достойной заменой флагманским моделям по более выгодной цене.

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В рамках прямой трансляции, которая состоится сегодня в 14:00 по московскому времени, компания Poco, принадлежащая Xiaomi, представила новую серию смартфонов Poco F6. В нее вошли две модели – базовая версия Poco F6 и более продвинутый вариант Poco F6 Pro.

Новинки позиционируются как устройства, совмещающие в себе флагманские характеристики и относительно доступную стоимость. Так, смартфоны Poco F6 и Poco F6 Pro получили мощные процессоры, поддержку быстрой зарядки и улучшенные основные камеры – все то, что обычно присуще премиальным решениям.

При этом ожидается, что цены на новые смартфоны Poco будут ниже, чем на аналогичные по характеристикам флагманы других брендов. Именно такое соотношение производительности и стоимости всегда привлекало к линейке Poco F большое внимание покупателей.

Сегодняшняя презентация Poco F6 и Poco F6 Pro доступна в прямом эфире, что позволит поклонникам марки узнать обо всех подробностях новинок практически сразу после их анонса.